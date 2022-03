Поставщик зонтов Diniya и Unipro в Россию – компания FUJIAN KAILONG IMPORT AND EXPORT TRADE CO., LTD., достаточно известный производитель зонтов в Китае и за его пределами.

Компания фокусируется на различных маркетинговых решениях и дизайнах, что бы удовлетворить уникальные потребности каждого потребителя, помогая своим клиентам получить максимальную выгоду.

Зонты оптом Diniya и Unipro можно приобрести в интернет магазине зонтов vipgalant.ru или в шоу-руме компании. Для удобства наших клиентов мы объединили две торговые марки в единый каталог под торговой маркой Diniya.

Зонты оптом Diniya и Unipro отпускаются в любом количестве на артикул.